Haute-Garonne Ciné sous les étoiles : Top gun Maverick Parc Duroch Colomiers, 22 août 2023, Colomiers. Ciné sous les étoiles : Top gun Maverick Mardi 22 août, 21h30 Parc Duroch Installez-vous confortablement sur un transat ou sur un plaid pour découvrir en famille ou entre amis un film, proposé dans le cadre de Ciné sous les étoiles : Top gun Maverick Cliquez ici pour découvrir le programme des 5 films proposés En cas d’intempérie, la projection sera annulée. N’hésitez pas à arriver plus tôt ! Avant chaque projection,le Village d’été propose aux plus jeunes des activités sportives, des jeux d’eau, des jeux gonflables. + d’infos sur les sorties et animations d’été Horaires 21h30

Détails sur le lieu:
Parc Duroch
Rue Gilet, 31770 Colomiers
Colomiers 31770
Haute-Garonne
Occitanie

