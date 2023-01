La Chasse aux œufs Parc Duroch Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne

La Chasse aux œufs Parc Duroch, 9 avril 2023, Colomiers. La Chasse aux œufs Dimanche 9 avril, 09h00 Parc Duroch La Chasse aux œufs de Pâques revient cette année au Parc Duroch le dimanche 9 avril à partir de 9h00. Organisée par la Ville, cette matinée réservée aux – de 10 ans s’articulera autour d’espaces adap Parc Duroch Rue Gilet, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie La Chasse aux œufs de Pâques revient cette année au Parc Duroch le dimanche 9 avril à partir de 9h00. Organisée par la Ville, cette matinée réservée aux – de 10 ans s’articulera autour d’espaces adaptés pour petits et grands : Chasse aux œufs en chocolat pour les pitchouns (- 3 ans / 3-8 ans)

Concours dessins

Animations, parcours

…et d’autres surprises ! Venez en famille avec vos « paniers » partager un moment délicieux (en chocolat) dans un des plus beaux parc de Colomiers. Horaires 9h30-12h30 Détails sur le lieu: Parc Duroch

2023-04-09T09:00:00+02:00

2023-04-09T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Parc Duroch Adresse Rue Gilet, 31770 Colomiers Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Parc Duroch Colomiers Departement Haute-Garonne

