entrée libre, libre participation aux frais

Intervention d’un membre de “Bil Ta Garbi”, syndicat mixte filière globale de gestion des déchets du Département des Pyrénées-Atlantiques. Parc Ducontenia 12 Avenue André Ithurralde 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine La réglementation française prévoit un certain nombre de précautions à prendre pour assurer une bonne gestion des déchets, en protégeant l’environnement et la santé humaine.

Nous traiterons l’évolution de quelques règles de tri.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T20:30:00+01:00

2023-02-23T22:00:00+01:00

