Concert et Visite guidée au Parc du Windeck, 3 et 4 juin 2023, Ottrott. Les personnes bénévoles assurant l'entretien du site, seront présentes pour vous guider.

Concert du trio « Ispolin » : polyphonie bulgare, organisé le 3 juin à 18h : 12€. Parc du Windeck 51 rue principale 67530 Ottrott Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 14 00 https://www.parcsetjardins.fr/jardins/867-le-domaine-de-windeck Derrière la grande maison, dont l’entrée donne sur la rue principale du village, on découvre un magnifique parc. Réparti sur une surface de 10 hectares, le tracé de ce parc, avec la judicieuse disposition de sa végétation, ses perspectives étudiées, ses bassins en étages, le dessin harmonieux des chemins, forme un ensemble merveilleux. A cela s’ajoute la particularité d’un site préhistorique « le Hof » et la « ruine » (reste d’une construction du XIIème réaménagée par Léon Renouard de Bussière). Malgré sa réalisation en plusieurs étapes dans le temps et dans l’espace, ce parc forme un tout d’une unité remarquable. Tous ceux qui successivement ont participé à sa réalisation, ont en commun leurs vues à longue échéance. Leur mérite est d’autant plus grand qu’ils ne pouvaient prévoir l’effet des aménagements et des plantations qu’ils ont entrepris. Le site se caractérise par deux grandes prairies qui s’inclinent doucement vers le centre du parc. Cette légère dépression permet de recueillir les eaux d’infiltrations provenant des versants avoisinants, ces résurgences alimentent pour une part les différents étangs. Le visiteur de passage découvre cet immense jardin s’apparentant au Nouveau-Monde par sa végétation grandiose et exubérante, son origine nous replace dans la période romantique où l’engouement pour la nature n’avait d’égal que l’ardeur des hommes à faire montre de connaissances scientifiques. Parkings le long de la route- Ligne de bus Strasbourg-Ottrott Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

