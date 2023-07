Le feu d’artifice de Mérignac ! Parc du Vivier Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac Le feu d’artifice de Mérignac ! Parc du Vivier Mérignac, 13 juillet 2023, Mérignac. Le feu d’artifice de Mérignac ! 13 et 14 juillet Parc du Vivier Entrée libre. La mairie de Mérignac a vu les choses en grand ! Les festivités débuteront au parc de la mairie avec cérémonie militaire suivie d’un repas républicain ouvert en chanson.

La soirée sera pleine de surprises : revue, magiciens, trio vocal… Et à 22 h 45 vous déambulerez vers le stade Robert Brettes où aura lieu un feu d’artifice avec faisceaux lumineux à 23h. La soirée se terminera en beauté avec un concert. Programme Parc de la mairie 18h : cérémonie militaire

19h : Repas républicain ouverture avec la chanteuse Inès « The Voice Kids 5 » – avec possibilité de restauration sur place ou pique-nique

19h30 : Revue French Touch en présence des magiciens Eric et Valentin Lantin

21h : Les MadMen’s

22h45 : Déambulation vers le stade Stade Robert Brettes 23h : Feu d’artifice avec faisceaux lumineux

23h30 à 1h : Groupe Mikaël Vigneau Infos pratiques Tir du feu d’artifice : 23h

Parc du Vivier, 60 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny – 33700 Mérignac Parc du Vivier 60 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny – 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.merignac.com/agenda/fete-nationale »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T18:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

