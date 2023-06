Les Négresses Vertes suivi d’un DJ Set de Djibril Cissé Parc du Vissoir Trélazé Trélazé Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

TRELAZE Les Négresses Vertes suivi d’un DJ Set de Djibril Cissé Parc du Vissoir Trélazé, 15 juillet 2023, Trélazé. Les Négresses Vertes suivi d’un DJ Set de Djibril Cissé Samedi 15 juillet, 21h00 Parc du Vissoir Gratuit « Voilà l’été » ! C’est ce qui pourra être scandé tout le long de cette soirée auxinfluences méditerranéennes et anglo-saxonnes. Le nom Les Négresses Vertes, trouvéun soir de bal d’été 87 où ils s’étaient colorés les cheveux en verts annonce la couleurde la soirée : éclatante, joviale et festive. Le groupe de rock alternatif animera lesfestivaliers du Parc du Vissoir pour fêter leurs trente-cinq ans de carrière. La bonne humeur sera au rendez-vous pour célébrer la traditionnelle et populaire fêtenationale, le 15 juillet à Trélazé. Un feu d’artifice sera également tiré à la fin de ce show. En deuxième partie, Djibril Cissé alias « DJ Tcheba » ambiancera le dance-floor du parcaprès avoir marqué les esprits par ses performances de footballeur. Cette soirée est prévue dans le cadre du Festival de Trélazé, gratuit et sans réservation. Parc du Vissoir Rue Joseph Bara 49800 Trélazé Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

