Stephan Eicher Parc du Vissoir Trélazé, 5 juillet 2023, Trélazé.

Stephan Eicher Mercredi 5 juillet, 21h00 Parc du Vissoir Gratuit

L’auteur-compositeur-interprète suisse aux origines tziganes, se fait connaître pour sesmusiques à base d’instruments électroniques chantées en français. Un tournant se fait sentir dans sa production durant les années 90 avec des musiques plus acoustiques grâce à un quatuor à cordes qui l’accompagne. Ses 40 ans de carrière sont notamment marqués par la pandémie qui le pousse à faire une tournée intitulée « Le radeau des inutiles ». C’était un théâtre itinérant qui proposait des concerts en plein air, dans des lieux insolites. Son dernier album Ode aux accents folk laisse ainsi transparaître une certaine mélancolie.

Et Voilà ! est un spectacle inédit et magique. Il y réinterprète les grands classiques de son répertoire et ses nouveaux titres. Au Parc du Vissoir, Stephan Eicher pourra ainsi nous proposer des chansons punk, rock mais aussi jazz ou folk.

Ce concert est programmé dans le cadre du Festival de Trélazé, gratuit et sans réservation.

Parc du Vissoir Rue Joseph Bara 49800 Trélazé Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T21:00:00+02:00 – 2023-07-05T23:00:00+02:00

