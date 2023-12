Seniors : révision du code de la route et remise à niveau de conduite Parc du Verger Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Seniors : révision du code de la route et remise à niveau de conduite Parc du Verger Châtellerault, 11 décembre 2023 07:30, Châtellerault. Seniors : révision du code de la route et remise à niveau de conduite Lundi 11 décembre, 08h30 Parc du Verger Dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière, la ville de Châtellerault en partenariat avec la Préfecture de la Vienne organisent un rendez-vous dédié à la prévention des risques routiers pour les seniors.

Une opportunité de vérifier ses compétences et ses capacités de conduite dans une ambiance très sympathique et c’est gratuit… Lundi 11 décembre de 8h30 à 12h : deux temps forts sont proposés : un audit code de la route : partie théorique effectuée en salle permettant à chaque senior de participer à la session code d’1h30 afin de tester leurs connaissances et de bénéficier d’une remise à niveau. un audit conduite, partie pratique effectuée dans un véhicule auto école assisté d’un moniteur permettant à chaque senior de tester leurs capacités à conduire individuellement en situation réelle sur un trajet bien défini avec de nouveaux aménagements et signalétiques. Détail du programme de la matinée : 8h30 – 8h45 : accueil des participants à la salle du Verger

des participants à la salle du Verger 8h45 – 10h30 : session code de la route en salle de 1h30 pour les participants, avec écran et vidéo projecteur

en salle de pour les participants, avec écran et vidéo projecteur 10h30 – 10h45 : pause café

10h45 – 11h45 : session de conduite de 1h – 33 conducteurs avec 11 moniteurs et 11 voitures (3 conducteurs par voiture)

de – 33 conducteurs avec 11 moniteurs et 11 voitures (3 conducteurs par voiture) 11h45 à 12h : débriefing, ressenti des seniors et enquête de satisfaction des participants Soyez rassuré, à l’issue de la matinée, il n’y a aucune remise en cause de la validité du permis de conduire ou de l’aptitude à conduire.

attention le nopmbre de places est limité à 33 participants ! Inscrivez-vous vite au 06 46 61 42 27.

2023-12-11T08:30:00+01:00 – 2023-12-11T12:00:00+01:00

