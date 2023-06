Lectures sur l’herbe Parc du verger Châtellerault, 7 juillet 2023, Châtellerault.

Lectures sur l’herbe 7 juillet – 25 août, les vendredis Parc du verger Sur inscription.

Plaids et coussins n’attendent que vous le temps d’une ou plusieurs histoires partagées avec vos enfants et les bibliothécaires dans un cadre naturel et une ambiance de vacances.

Vendredi 7 juillet : Histoires de jouer !

Vendredi 21 juillet : Jardin, nature, etc…

Vendredi 11 août : Des livres extraordinaires…

Vendredi 18 août : Voyage autour du monde

Vendredi 25 août : Histoires de rire !

Pour les enfants de 0 à 10 ans accompagnés d’un adulte. Sur inscription.

Parc du verger 141 Avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 21 11 28 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T10:00:00+02:00 – 2023-07-07T11:30:00+02:00

2023-08-25T10:00:00+02:00 – 2023-08-25T11:30:00+02:00

Ici l’été 2023 médiathèques