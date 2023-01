Salon des Artisans Créateurs Parc du Verger Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

Salon des Artisans Créateurs Parc du Verger, 1 avril 2023, Châtellerault. Salon des Artisans Créateurs 1 et 2 avril Parc du Verger

Entrée Gratuite

Salon d’Artisans au Parc Verger Parc du Verger Av du Maréchal Leclerc, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Venez rencontrer des artisans et créateurs

au Parc du Verger à Châtellerault le 1 et 2 Avril 2023

Samedi de 14h à 19h

Dimanche de 10h à 19h

Entrée Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:30:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Salon Des Artisans Créateurs

Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Parc du Verger Adresse Av du Maréchal Leclerc, 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Age maximum 120 lieuville Parc du Verger Châtellerault Departement Vienne

Parc du Verger Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Salon des Artisans Créateurs Parc du Verger 2023-04-01 was last modified: by Salon des Artisans Créateurs Parc du Verger Parc du Verger 1 avril 2023 Châtellerault Parc du Verger Châtellerault

Châtellerault Vienne