salon de l'artisanat et de la vente à domicile Samedi 5 novembre, 10h00 PARC DU VERGER 86100 CHATELLERAULT

Entrée libre et gratuite

Rencontres avec divers artisans, vendeurs, vendeuses à domicile afin de faire connaitre ces métiers, donner des conseils, trouver une opportunité de revenus supplémentaires PARC DU VERGER 86100 CHATELLERAULT Avenue du Maréchal Leclerc 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Venez découvrir les divers produits des créateurs locaux et vendeurs à domicile du secteur dans la Salle des fêtes du PARC du VERGER à Châtellerault le samedi 5 novembre 2022 de 10h à 18h sans interruption.

Entrée GRATUITE pour tout public.

