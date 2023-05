Vallon de la biodiversité Parc du Vallon Saint Loup à Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye Vallon de la biodiversité Parc du Vallon Saint Loup à Saint Jean de Braye, 3 juin 2023, Saint-Jean-de-Braye. Vallon de la biodiversité Samedi 3 juin, 10h00 Parc du Vallon Saint Loup à Saint Jean de Braye Accès gratuit Dans le parc du Vallon Saint-Loup, différents stands et ateliers seront proposés : création de bouquets, réalisation de nichoirs, initiation à la macrophotographie… mais aussi des expositions, de la vente de miel par des associations abraysiennes. Retrouvez le programme complet sur www.saintjeandebraye.fr Parc du Vallon Saint Loup à Saint Jean de Braye Rue Pierre Louguet Saint-Jean-de-Braye 45800 Saint Loup Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.saintjeandebraye.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

