APERO CONCERT « LES PETITES SCENES » PARC DU VALLON Gétigné, 1 décembre 2023, Gétigné.

Gétigné,Loire-Atlantique

Les petites scènes vous entraînent au Vallon sous un manteau blanc, dans une ambiance chaleureuse et féerique ! L’apéro concert passe en mode hiver.

2023-12-22 fin : 2023-12-22 22:00:00. .

PARC DU VALLON Rue du Vallon

Gétigné 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The small stages take you to the Vallon under a blanket of white, in a warm and magical atmosphere! The apéro concert goes into winter mode

Los pequeños escenarios le llevarán al Vallon bajo un manto blanco, ¡en un ambiente cálido y mágico! El apéro concert se pone en modo invierno

Die kleinen Bühnen entführen Sie in das Vallon unter einem weißen Mantel, in einer warmen und märchenhaften Atmosphäre…! Das Apero-Konzert geht in den Wintermodus über

