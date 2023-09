Inauguration du Val du Moulin Parc du Val du Moulin Avon, 16 septembre 2023, Avon.

Inauguration du Val du Moulin Samedi 16 septembre, 14h00 Parc du Val du Moulin Entrée libre

• Tout au long de l’après-midi : démonstrations sur les équipements sportifs et organisation de mini-tournois. Atelier « lire et jouer avec la médiathèque »

• 15h : balade à la découverte de la faune et de la flore

• 16h : goûter offert par la ville

• 17h : spectacle ambulant « Sylva, ou la piste interdite » par la compagnie Aigle de Sable. Gratuit, dans la limite des places disponibles

Parc du Val du Moulin 44 rue Katherine-Mansfield 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 71 20 00 https://www.avon77.com/actualites/ouverture-du-parc-du-val-du-moulin/ Les infrastructures sportives du parc du Val du Moulin s’étendent sur plus de 2 000 m² ! Elles ont été choisies pour répondre aux demandes fréquentes des Avonnais et compléter l’offre déjà existante. Plusieurs équipements inédits vont ainsi être proposés pour faire de ce parc le « poumon sportif de la ville ». Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Mairie d’Avon