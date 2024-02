Sortie nature et atelier créatif végétal Parc du Val de Chézine Saint-Herblain, dimanche 25 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-25 14:30 – 17:00

Gratuit : non Adulte 15 €, enfant 12 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr

Sortir dans la nature, observer, cueillir et se laisser émerveiller par la beauté des petites feuilles qui sortent au printemps, par les bourgeons et les premières fleurs !Nous créerons ensemble grâce à différentes techniques d’arts plastiques dont le monotype et la prise d’empreintes de feuilles et de textures. Chacun repartira avec des décorations et des impressions uniques. Durée : 2h30 Tout public, à partir de 5 ans Balade proposée par « Entourée par la nature »

Parc du Val de Chézine Nord Saint-Herblain 44800