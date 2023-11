Balade botanique créative : empreintes végétales et cartes de voeux – Balade nature Parc du Val de Chézine Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Balade botanique créative : empreintes végétales et cartes de voeux – Balade nature Parc du Val de Chézine Saint-Herblain, 10 décembre 2023, Saint-Herblain. 2023-12-10

Horaire : 14:30 17:00

Gratuit : non Adulte 15 €, enfant 12 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Au cours de cette balade botanique, les feuilles des arbres seront à l’honneur. Nous créerons ensemble grâce à différentes techniques d’arts plastiques dont le monotype et la prise d’empreintes de feuilles. Chacun repartira avec des décorations de Noël et des cartes de voeux. Durée : 2h30 Balade proposée par « Entourée par la nature » Parc du Val de Chézine Nord Saint-Herblain 44800 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Parc du Val de Chézine Adresse Boulevard du Val de Chézine Ville Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Parc du Val de Chézine Saint-Herblain latitude longitude 47.2322328, -1.595041

Parc du Val de Chézine Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/