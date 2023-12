Réveillon dansant Parc du Val d’Adour Rabastens-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Rabastens-de-Bigorre Réveillon dansant Parc du Val d’Adour Rabastens-de-Bigorre, 31 décembre 2023, Rabastens-de-Bigorre. Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31 Le restaurant Le Pourquoi Pas du Parc Val d’Adour vous propose un réveillon dansant sous forme de banquet ! Au menu : Salade de gambas sauce foie gras ; Cochon à la broche ; Patates sarladaises ; Assiette de fromage et forêt noire Petits et grands sont conviés !.

Parc du Val d’Adour RABASTENS-DE-BIGORRE

Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie

