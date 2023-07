Fête Nationale à Bolbec Parc du Val-aux-Grès Bolbec, 13 juillet 2023, Bolbec.

Bolbec,Seine-Maritime

Jeudi 13 juillet à 21h30 : Bal, orchestre Feeling et feu d’artifice

L’orchestre Feeling mettra à nouveau le feu au Val-aux-Grès en lançant le bal dès 21h30 et reprendra les plus grands standards de la variété française et internationale ! Il laissera pour un temps place au feu d’artifice avant de reprendre le show qui se terminera vers une heure du matin. Devenu l’un des plus beaux feux d’artifice de la région, le spectacle pyrotechnique sera lancé à 23h par les artificiers, devant un public toujours plus nombreux chaque année.

Vendredi 14 juillet à 10h30 : Revue des sapeurs-pompiers place Charles de Gaulle.

Parc du Val-aux-Grès Route de Mirville

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie



Thursday July 13 at 9:30pm: Ball, Feeling orchestra and fireworks display

The Feeling orchestra will once again set the Val-aux-Grès ablaze, kicking off the ball at 9:30 p.m. with a rendition of the greatest standards of French and international variety! The fireworks will then take center stage, before the show resumes at around 1am. Now one of the finest fireworks displays in the region, the pyrotechnic show is launched at 11pm by the pyrotechnicians, in front of an ever-growing audience.

Friday July 14 at 10:30 am: Revue des sapeurs-pompiers place Charles de Gaulle

Jueves 13 de julio a las 21.30 h: Baile, orquesta Feeling y fuegos artificiales

La orquesta Feeling encenderá de nuevo el Val-aux-Grès y dará comienzo al baile a las 21.30 h con una interpretación de los grandes éxitos del pop francés e internacional A continuación, dejarán paso a los fuegos artificiales antes de reanudar el espectáculo, que finalizará hacia la una de la madrugada. Convertido en uno de los mejores espectáculos pirotécnicos de la región, los fuegos artificiales serán lanzados a las 23:00 por los pirotécnicos, ante un público cada vez más numeroso.

Viernes 14 de julio a las 10.30 h: revista de los bomberos en la plaza Charles de Gaulle

Donnerstag, 13. Juli um 21.30 Uhr: Ball, Orchester Feeling und Feuerwerk

Das Orchester Feeling wird das Val-aux-Grès erneut in Brand setzen, indem es ab 21.30 Uhr den Ball eröffnet und die größten Standards der französischen und internationalen Varietät aufgreift! Danach folgt ein Feuerwerk, bevor die Show gegen 1 Uhr morgens endet. Das Feuerwerk, das zu einem der schönsten in der Region geworden ist, wird um 23 Uhr von den Pyrotechnikern vor einem jedes Jahr zahlreicher werdenden Publikum gestartet.

Freitag, 14. Juli um 10.30 Uhr: Feuerwehrrevue auf dem Place Charles de Gaulle

