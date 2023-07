Zig-Zag duo chorégraphique Parc du Truchet Chaumont, 29 août 2023, Chaumont.

Zig-Zag duo chorégraphique Mardi 29 août, 18h00 Parc du Truchet Entrée libre

La compagnie Alexandra N’Possee est un duo hip-hop tout terrain à la fois explosif et virtuose qui se frotte à l’intime, au fragile et aux non-dits.

Autour de cette place assise se raconte une histoire de famille et la nécessité de se confronter à l’image. Chercher, dialoguer avec l’absence grandissante. Le duo souligne les allers-retours entre rejet et appropriation d’une histoire. À ces paroles muettes et ces liens invisibles se substitue une danse tendrement virile.

https://youtu.be/s2XU6uowezo

La compagnie Alexandra N’Possee est subventionnée par le département de la Savoie ainsi que la ville de Chambéry.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-29T18:00:00+02:00 – 2023-08-29T18:30:00+02:00

© Compagnie Alexandra N’Possee