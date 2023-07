Atelier « Imprime ton tee-shirt » Parc du Truchet Chaumont Catégories d’Évènement: Chaumont

Jura Atelier « Imprime ton tee-shirt » Parc du Truchet Chaumont, 29 août 2023, Chaumont. Atelier « Imprime ton tee-shirt » Mardi 29 août, 15h30 Parc du Truchet Prix libre – gratuit si tee-shirt en coton uni fourni. Imprime ton tee-shirt avec l’équipe des éditions La Fraternelle.

Découvre en solo ou en famille une technique d’impression : la sérigraphie. Compose et imprime toi-même ton tee-shirt pour le rendre unique.

L‘atelier du mardi 29 août sera suivi à 18h du spectacle Zig-Zag (duo chorégraphique hip-hop). Parc du Truchet 2 square du Truchet Saint-Claude Chaumont 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-29T15:30:00+02:00 – 2023-08-29T17:30:00+02:00

