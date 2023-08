Fête autour du Tilleul à Danser Parc du Tilleul Jaure, 30 septembre 2023, Jaure.

Jaure,Dordogne

Taille annuelle festive du Tilleul à Danser, animée par « Nuage de Jazz » : swing manouche et musette.

Auberge espagnole, vente de boissons sur place.

RDV 12h, Parc du Tilleul

Autour du Tilleul, informations et inscriptions : 06 85 73 92 41 / 06 69 60 70 88.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Parc du Tilleul Place du Tilleul

Jaure 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tilleul à Danser’s festive annual event, hosted by « Nuage de Jazz »: gypsy swing and musette.

Spanish meal, drinks available on site.

RDV 12 noon, Parc du Tilleul

Autour du Tilleul, information and registration: 06 85 73 92 41 / 06 69 60 70 88

Evento festivo anual de Tilleul à Danser, con « Nuage de Jazz »: swing gitano y musette.

Albergue español, bebidas disponibles in situ.

RDV 12 h, Parc du Tilleul

Autour du Tilleul, información e inscripciones: 06 85 73 92 41 / 06 69 60 70 88

Festliche Jahresgröße des « Tilleul à Danser » (Lindenbaum zum Tanzen), musikalisch umrahmt von « Nuage de Jazz »: Gypsy Swing und Musette.

Auberge espagnole, Getränkeverkauf vor Ort.

RDV 12 Uhr, Parc du Tilleul

Autour du Tilleul, Informationen und Anmeldungen: 06 85 73 92 41 / 06 69 60 70 88

Mise à jour le 2023-08-16 par Vallée de l’Isle