Découverte d’un parc agricole à l’anglaise, écrin du château du Theil Parc du Theil, 3 juin 2023, Saint-Aubin-le-Cloud. Découverte d’un parc agricole à l’anglaise, écrin du château du Theil 3 et 4 juin Parc du Theil Entrée : 6€, gratuit pour les -12 ans. Visite guidée (historique du château, présentation du parc à l’anglaise, potager, pêcherie, parcours forestier). Parc du Theil Le Theil n°1, 79450 Saint-Aubin-le-Cloud, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 70 09 01 Dominé par un château entouré de douves en eau (ISMH), ce parc agricole à l’anglaise est remarquable par son échelle et sa composition où alternent forêts, prairies, boqueteaux, étangs, boisements et allées majestueuses recelant plusieurs espèces animales et végétales rares. Un potager/verger clos et une pêcherie artisanale (tous deux ISMH) sont également ouverts à la visite. Superficie : jardin 1/2 ha, parc 200 ha Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Logis du Theil

