Transat en ville : Une après-midi pour les enfants proposée par Ilta Studio Dimanche 16 juillet, 14h30 Parc du Thabor Gratuit

Atelier manuel (15h-17h)

Venez exprimer votre créativité lors d’un atelier badges et stickers en compagnie de la plasticienne rennaise Gwenn Mérel. Chaque participant à l’atelier repart bien sûr avec sa création !

Yayayaya / Boum (15h30-16h30)

Yayayaya propose un set dansant et varié qui mêle temps d’écoute et temps de danse. Attirée par les émotions et la danse chaloupée, ses sélections musicales vont du hip-hop de sitcom à l’électro punk. Elle sait emmener le public et partager son univers rythmé au plus grand nombre.

Tondeuse / Musique électronique (17h-17h30)

Bertuf est un musicien touche-à-tout rennais, accompagné d’Estelle, il crée depuis plusieurs années des projets électroniques. Ensemble, ils explorent les sonorités et les dispositifs pour composer différemment. Ces deux bricoleurs sonores vous feront voyager dans leur pop électronique !

Carte blanche à Ilta Studio

llta est un studio rennais de production d’interventions dans l’espace public. Le studio accompagne des plasticiens, designers, architectes, designers graphiques dans la production d’installations monumentales, de mobiliers ou encore d’œuvres pérennes.

Parc du Thabor Parc du Thabor, Place Saint-Mélaine, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T14:30:00+02:00 – 2023-07-16T16:30:00+02:00

