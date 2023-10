Festival Les Tombées de la Nuit : Funny Business • Fraser Hooper Parc du Thabor Rennes, 8 juillet 2023, Rennes.

Festival Les Tombées de la Nuit : Funny Business • Fraser Hooper 8 et 9 juillet Parc du Thabor Gratuit

16h et 18h

Mime, clown, improvisateur et metteur en scène néo-zélandais, star des festivals de cirque internationaux, Fraser Hooper nous arrive enfin avec ce spectacle sans parole, dans la plus pure tradition du comique anglo-saxon des Monty Python, de Buster Keaton et Charlie Chaplin. Dans ce carnage burlesque hypnotique, désopilant et totalement engagé, portant à de nouveaux sommets l’implication du public, il se métamorphosera en boxeur, en canard, en poisson, pour une heure de farce, de cascade et de provocation, dans une irrésistible machinerie burlesque à haute teneur participative.

> Durée : 45 min • Tout public

Parc du Thabor Parc du Thabor, Place Saint-Mélaine, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T16:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

2023-07-09T18:00:00+02:00 – 2023-07-09T20:00:00+02:00