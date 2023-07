Bal trad Le Grand Soufflet Parc du Thabor – Chapiteau, Rennes (35), 8 octobre 2023, .

Bal trad Le Grand Soufflet Dimanche 8 octobre, 14h00 Parc du Thabor – Chapiteau, Rennes (35) 4,00€ à 10,00€

C’est désormais un rendez-vous au Grand Soufflet, le bal trad réunira cette année les folklores d’Auvergne de Bretagne d’hier et d’aujourd’hui avec le kan-ha-diskan trans-générationnel de Annie Ebrel et Marie Berardy, le trad qui swingue de Planchée et l’électro-trad de Super Parquet. En si bonne compagnie, nous vous attendons nombreux pour faire résonner les planches du chapiteau Grand Soufflet !

Super ParquetObjet Musical Non-Identifié, puissant, entêtant, sauvage et dansant, la « nouvelle sensation du terroir » Super Parquet est un cinglant voyage entre temps anciens et modernité, un coup de foudre entre le trad et les musiques électroniques. Né d’une culture commune du bourdon, manière de tenir une note en continu que l’on retrouve autant en trad qu’en électro, la musique de Super Parquet réunit le meilleur de ces deux mondes où machines, banjo, cabrette et voix s’unissent pour attirer autant les danseurs chevronnés des parquets que les clubbers les plus aguerris. Que vous soyez rave party ou fête de village, Super Parquet est là pour vous !

PlanchéeGroupe de bal au swing diablement efficace dont la spécificité tient autant à sa formation instrumentale peu commune qu’à ses arrangements particulièrement originaux, Planchée mené par Emmanuelle Bouthillier explore avec bonheur le répertoire haut-breton, terrain fertile de dialogues et de matières en mouvement. Depuis cette bulle musicale construite sur le bourdon, accordéon, violon, contrebasse, percussions avec les pieds et harmonisations vocales se promènent entre rondes, danses et contredanses poursuivant ou précédant avec légèreté les pas du danseur. Un régal pour les pieds et les oreilles !

Annie Ebrel & Marie Berardy Annie Ebrel est aujourd’hui l’une des plus grandes voix de Bretagne, une grande dame de la chanson d’ici. Née dans une famille bretonnante, pratiquant le kan-ha-diskan depuis son plus jeune âge, Annie Ebrel s’est faite remarquer par son timbre de voix unique autant que par ses nombreuses collaborations. Avec Marie Berardy, dont la curiosité et l’aisance vocale l’entraîne vers des pratiques musicales éclectique, c’est un kan ha diskan entre deux générations où le talent se dispute à la technique. Imparable !

INFORMATIONS PRATIQUES Ouverture des portes : 13h30 Bar et restauration sur place Venez avec vos contenants ! Nous prévoyons si besoin un stock de vaisselle sur place, où chaque utilisateur·trice s'engage à la nettoyer au stand de vaisselle participative de la Guinguette CB et cashless uniquement Site accessible PMR (toilettes, rampes, places assises sur réservation) + boucle magnétique parking vélos à l'entrée du site privilégiez les transports en commun !En métro : lignes A et B – arrêt station Sainte-AnnéeEn bus : lignes C1, C2, C5, 9 – arrêt Sévigné Covoiturez avec ToGetZer + SOLORKESTAR sur la Guinguette – gratuit Fermeture du site : 21h00

Parc du Thabor – Chapiteau, Rennes (35) Place Saint-Mélaine

2023-10-08T14:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

