SENTIER DES LANTERNES 2023 : ATELIER AU COTON Parc du Stadtweiher rue de la Paix Bitche, 8 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Ateliers créatifs et sensoriels pour enfants sur les thèmes de l’avent et de Noël : création d’une couronne de porte, création de galets, décoration de table, décoration sapin en suspension.. Tout public

Dimanche 2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-14 19:00:00. 0 EUR.

Parc du Stadtweiher rue de la Paix

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Creative and sensory workshops for children on Advent and Christmas themes: door wreath creation, pebble creation, table decoration, hanging tree decoration.

Talleres creativos y sensoriales para niños sobre los temas del Adviento y la Navidad: creación de una corona para la puerta, fabricación de guijarros, adornos para la mesa, colgar adornos para el árbol de Navidad.

Kreative und sinnliche Workshops für Kinder zu den Themen Advent und Weihnachten: Gestaltung eines Türkranzes, Gestaltung von Kieselsteinen, Tischdekoration, hängender Baumschmuck.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT DU PAYS DE BITCHE