SENTIER DES LANTERNES 2023 : ACCORDÉON DE NOËL Parc du Stadtweiher rue de la Paix Bitche, 7 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Venez découvrir la déambulation en compagnie de Laurent Meyer dans l’espace de convivialité avec des musiques traditionnelles qui enchanteront tous les visiteurs!. Tout public

Jeudi 2023-12-07 18:00:00 fin : 2023-12-07 20:00:00. 0 EUR.

Parc du Stadtweiher rue de la Paix

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Come and discover Laurent Meyer?s strolling in the conviviality area with traditional music that will enchant all visitors!

Acompañe a Laurent Meyer en su paseo por el área social, tocando música tradicional para deleite de todos los visitantes

Entdecken Sie die Wanderung mit Laurent Meyer durch den Gemeinschaftsraum mit traditioneller Musik, die alle Besucher verzaubern wird!

