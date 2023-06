En route pour les jeux avec Expressions Urbaines Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles Chelles Catégories d’Évènement: Chelles

Seine-et-Marne En route pour les jeux avec Expressions Urbaines Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles, 2 septembre 2023, Chelles. En route pour les jeux avec Expressions Urbaines 2 et 3 septembre Parc du Souvenir Émile Fouchard Parc du Souvenir Émile Fouchard 46 boulevard Chilperic 77500 Chelles Chelles 77500 Pasteur Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 21 02 10 Gare de Chelles – Gournay : ligne P / RER E (5min) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

2023-09-03T10:00:00+02:00 – 2023-09-03T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Chelles, Seine-et-Marne Autres Lieu Parc du Souvenir Émile Fouchard Adresse 46 boulevard Chilperic 77500 Chelles Ville Chelles Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles

Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chelles/

En route pour les jeux avec Expressions Urbaines Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles 2023-09-02 was last modified: by En route pour les jeux avec Expressions Urbaines Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles 2 septembre 2023