Concert d’Abraham Mansfaroll dans le parc du Souvenir Dimanche 23 juillet, 17h00 Parc du Souvenir Émile Fouchard Entrée libre

Abraham Mansfarroll est un musicien cubain, auteur, compositeur et percussionniste. En 2002, en tournée avec Las Hermanas Faez et Casa de la Trova, Manfa retrouve la France et choisit de s’y installer définitivement.

Pour une soirée de l’été à Chelles, Mansfarroll propose une découverte du jazz afro-cubain et invite le public chellois à voyager à travers le programme composé de grands standards, réarrangés, de la musique cubaine ainsi que des titres de ses deux derniers albums.

Parc du Souvenir Émile Fouchard 46 boulevard Chilperic 77500 Chelles Chelles 77500 Pasteur Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 21 02 10 Gare de Chelles – Gournay : ligne P / RER E (5min)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T17:00:00+02:00 – 2023-07-23T17:30:00+02:00

