Festival Par Has Art !-TU ES LA Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles Chelles Catégories d’Évènement: Chelles

Seine-et-Marne Festival Par Has Art !-TU ES LA Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles, 30 juin 2023, Chelles. Festival Par Has Art !-TU ES LA Vendredi 30 juin, 21h30 Parc du Souvenir Émile Fouchard Elles te racontent une histoire, chacune dans sa langue.

Te raconter cette histoire, c’est juste un prétexte.

Elles te le disent et insistent, détaillent.

Parce que ce qui est important, ça n’est pas l’histoire, mais

la situation.

Toi, elles, les autres avec.

Ensemble.

Là.

Comme auprès du feu.

Se rassembler, se donner de l’importance

les uns, les unes, les autres.

Exister au même endroit. Parc du Souvenir Émile Fouchard 46 boulevard Chilperic 77500 Chelles Chelles 77500 Pasteur Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 21 02 10 Gare de Chelles – Gournay : ligne P / RER E (5min) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T21:30:00+02:00 – 2023-06-30T22:15:00+02:00

2023-06-30T21:30:00+02:00 – 2023-06-30T22:15:00+02:00 ©Ktha Détails Catégories d’Évènement: Chelles, Seine-et-Marne Autres Lieu Parc du Souvenir Émile Fouchard Adresse 46 boulevard Chilperic 77500 Chelles Ville Chelles Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles

Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chelles/

Festival Par Has Art !-TU ES LA Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles 2023-06-30 was last modified: by Festival Par Has Art !-TU ES LA Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles 30 juin 2023