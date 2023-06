Festival Par Has Art !-78 TOURS Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles, 30 juin 2023, Chelles.

Festival Par Has Art !-78 TOURS Vendredi 30 juin, 20h30 Parc du Souvenir Émile Fouchard

Objet mythique et rare du cirque traditionnel, la roue de la

mort est, par son envergure et son mouvement circulaire,

un agrès à sensations chargé de nombreux symboles.

Ici, deux acrobates et un musicien vous proposent d’explorer

cette dimension aérienne, monumentale voire totémique

(10 m de haut) qui replace l’homme face à ses propres

limites, face à ses challenges.

Avec 78 Tours, embarquez pour un voyage acrobatique,

hypnotique et sensible. Frissons assurés

Parc du Souvenir Émile Fouchard 46 boulevard Chilperic 77500 Chelles Chelles 77500 Pasteur Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 21 02 10 Gare de Chelles – Gournay : ligne P / RER E (5min)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T20:30:00+02:00 – 2023-06-30T21:05:00+02:00

©Joot Prod