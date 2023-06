Bakannal Parad Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles, 30 juin 2023, Chelles.

Bakannal Parad Vendredi 30 juin, 19h30 Parc du Souvenir Émile Fouchard

Défilé de rue carnavalesque et arts du combat : une même lutte

Le format défilé de rue s’appuie sur la notion de lutte, qu’elle soit sociale ou politique. Le carnaval est notamment politique, de par son histoire coloniale. Par le biais de la réappropriation, il a permis à des cultures nouvelles, en particulier les cultures créoles, de se montrer dans l’espace public, d’exprimer tous les traumatismes historiques liés à l’émergence de cette culture, d’affirmer son identité, individuellement et collectivement, et cela sous la forme performative et spectaculaire.

Parc du Souvenir Émile Fouchard 46 boulevard Chilperic 77500 Chelles Chelles 77500 Pasteur Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 21 02 10 Gare de Chelles – Gournay : ligne P / RER E (5min)

2023-06-30T19:30:00+02:00 – 2023-06-30T20:15:00+02:00

©PeggyFargues