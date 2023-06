Prélude à la Bakannal – Parade de la Cie Difé Kako dans le parc du Souvenir Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles Chelles Catégories d’Évènement: Chelles

Seine-et-Marne Prélude à la Bakannal – Parade de la Cie Difé Kako dans le parc du Souvenir Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles, 30 juin 2023, Chelles. Prélude à la Bakannal – Parade de la Cie Difé Kako dans le parc du Souvenir Vendredi 30 juin, 19h30 Parc du Souvenir Émile Fouchard Entrée libre Découvrez le défilé carnavalesque de la cie Difé Kako. Les danseurs et musiciens s’élancent ensemble dans une énergie puissante pour ne faire qu’un. Entre chants, musiques et danses, vivez l’expérience d’une déambulation immersive dans l’univers caribéen. Parc du Souvenir Émile Fouchard 46 boulevard Chilperic 77500 Chelles Chelles 77500 Pasteur Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 21 02 10 Gare de Chelles – Gournay : ligne P / RER E (5min) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T19:30:00+02:00 – 2023-06-30T20:00:00+02:00

2023-06-30T19:30:00+02:00 – 2023-06-30T20:00:00+02:00 ©PeggyFargues Détails Catégories d’Évènement: Chelles, Seine-et-Marne Autres Lieu Parc du Souvenir Émile Fouchard Adresse 46 boulevard Chilperic 77500 Chelles Ville Chelles Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles

Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chelles/

Prélude à la Bakannal – Parade de la Cie Difé Kako dans le parc du Souvenir Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles 2023-06-30 was last modified: by Prélude à la Bakannal – Parade de la Cie Difé Kako dans le parc du Souvenir Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles Parc du Souvenir Émile Fouchard Chelles 30 juin 2023