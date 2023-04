Visite libre du Parc du Sourdon Parc du sourdon Saint-Martin-d'Ablois Catégories d’évènement: Marne

Visite libre du Parc du Sourdon Parc du sourdon, 3 juin 2023, Saint-Martin-d'Ablois. Visite libre du Parc du Sourdon 3 et 4 juin Parc du sourdon Parc du sourdon avenue de Paris, Saint-Martin-d’Ablois, Marne, Grand Est Saint-Martin-d’Ablois 51270 Marne Grand Est Créé à partir de 1760, ce parc pittoresque précoce magnifie les sources du Sourdon et son cours sinueux grâce à de nombreuses mises en scène rocheuses qui font se succéder amphithéâtre, grotte, cascades et cascatelles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

