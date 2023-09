Décors hantés au Son & Lumière de Cléry Parc du Son & Lumière de Cléry Dry, 31 octobre 2023, Dry.

Décors hantés au Son & Lumière de Cléry Mardi 31 octobre, 17h30 Parc du Son & Lumière de Cléry Voir http://www.cleryraconte.com/

Mardi 31 octobre, venez frissonner au Son et Lumière de Cléry ! Le temps d’une soirée, les décors du spectacle se métamorphosent et d’inquiétants personnages hantent le petit village. Énigmes, déambulations, rencontres terrifiantes, vous allez adorer avoir peur. Sortie familiale, à partir de 8 ans. Cette sortie est proposée à la façon d’un escape game en extérieur, de nuit et hanté ! Attention, anticipez en réservant vos billets en ligne sur le site cleryraconte.com

Dernière entrée sur le site 22h30.

Parc du Son & Lumière de Cléry ZA La Métairie , Dry Dry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T17:30:00+01:00 – 2023-10-31T22:00:00+01:00

