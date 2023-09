Jardins majestueux en bord de rivière : découvrez les bassins, fontaines et arbres centenaires lors d’une visite inoubliable ! Parc du Secourieu Cintegabelle Catégories d’Évènement: Cintegabelle

Haute-Garonne Jardins majestueux en bord de rivière : découvrez les bassins, fontaines et arbres centenaires lors d’une visite inoubliable ! Parc du Secourieu Cintegabelle, 17 septembre 2023, Cintegabelle. Jardins majestueux en bord de rivière : découvrez les bassins, fontaines et arbres centenaires lors d’une visite inoubliable ! Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Parc du Secourieu 5 €. Entrée libre. Départ des visites à : 15h, 16h et 17h. Visite guidée d’un grand jardin à la française de 12 hectares, orné de nombreuses « fabriques » (floies, bassins, fontaines, colonne et aurres). Situé en bord d’Ariège et protégé au titre des Monuments historiques, vous y retrouverez des personnages célèbres, bassins, fontaines, colonnes et arbres centenaires.

La visite est suivie d’un rafraichissement convivial servi dans l’orangerie du château. Parc du Secourieu Le Secourieu, 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie 06 62 90 78 08 http://lesecourieu.com Le parc du Secourieu est un jardin à la française, classé au titre des Monuments Historiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

