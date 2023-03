Visite guidée du parc du Secourieu Parc du Secourieu Cintegabelle Catégories d’Évènement: Cintegabelle

Haute-Garonne

Visite guidée du parc du Secourieu Parc du Secourieu, 20 août 2023, Cintegabelle. Visite guidée du parc du Secourieu Dimanche 20 août, 15h00 Parc du Secourieu Le parc du Secourieu, entre Auterive et Cintegabelle, vous accueille tous les 1ers et 3ème dimanche du mois à 15h en juillet-août pour des visites guidées.

Découvrez un grand jardin à la française, classé Monument Historique. Promenez-vous dans des allées ombragées, de fontaine en statue, dans un espace boisé qui abrite un des arbres remarquables de France ! Dates de visite 2023 :

• Le dimanche 2 juillet : visite guidée à 15 h,

• Le dimanche 16 juillet : visite guidée à 15 h,

• Le dimanche 6 août : visite guidée à 15 h,

• Le dimanche 20 août : visite guidée à 15 h,

• Le dimanche 17 septembre 2023 (Journées du Patrimoine) : visite guidée à 15 h Visites sur réservation à « lesecourieu@gmail.com » ou par téléphone au 06.62.90.78.08 Parc du Secourieu Secourieu, 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06.62.90.78.08 »}] [{« link »: « mailto:lesecourieu@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

