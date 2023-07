Atelier découverte de l’Art Thérapie Parc du Sarrat Dax, 29 juillet 2023, Dax.

Dax,Landes

Aucune compétence artistique n’est requise. Merci d’apporter un support pour dessiner , ainsi que tout objet pouvant servir à l’amélioration de votre confort (coussin, tapis). Cet atelier se déroule assis au sol..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 12:00:00. EUR.

Parc du Sarrat Rue du Sel Gemme

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



No artistic skills required. Please bring a support to draw on, as well as any object you feel comfortable with (cushion, mat). This workshop takes place seated on the floor.

No se requieren conocimientos artísticos. Se ruega traer un soporte para dibujar, así como cualquier objeto que pueda servir para mejorar la comodidad (cojín, esterilla). Este taller se desarrolla sentado en el suelo.

Es sind keine künstlerischen Fähigkeiten erforderlich. Bitte bringen Sie eine Unterlage zum Zeichnen mit sowie alle Gegenstände, die Sie zur Verbesserung Ihres Wohlbefindens verwenden können (Kissen, Matte). Der Workshop findet auf dem Boden sitzend statt.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Grand Dax