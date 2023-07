Ciné plein air : « Les triplettes de Belleville » de Sylvain Chomet – Vendredi 28 juillet Parc du Ritouret Blagnac, 28 juillet 2023, Blagnac.

A la nuit tombée | Les triplettes de Belleville de Sylvain Chomet avec Michel Robin, Jean-Claude Donda, Monica Viegas.

L’idée de génie qu’eut madame Souza en offrant un vélo à son neveu alla bien au-delà de ses espérances. L’entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de France n’était pas loin… La « mafia française » non plus qui, repérant le futur champion cycliste, l’enlève. Madame Souza, accompagnée de trois vieilles dames, les Triplettes, devenues ses complices, devra braver tous les dangers dans une course poursuite ébouriffante.

Pour cette derniere journee des Estivites, le village sera fermé en raison de l’arrivée du Tour de France féminin qui aura lieu à Andromède. Un dernier cinéma plein air vous sera tout de meme propose dans le parc du Ritouret. tout public

2023-07-28T21:30:00+02:00 – 2023-07-28T23:00:00+02:00

spectacle animations