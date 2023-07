Concert reggae : « The Tuff Lions » – Jeudi 27 juillet Parc du Ritouret Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne Concert reggae : « The Tuff Lions » – Jeudi 27 juillet Parc du Ritouret Blagnac, 27 juillet 2023, Blagnac. Concert reggae : « The Tuff Lions » – Jeudi 27 juillet Jeudi 27 juillet, 21h30 Parc du Ritouret Renseignements The Tuff Lions, c’est une véritable famille unie autour de musiciens de cultures et de générations différentes exprimant ensemble leur même amour pour la musique reggae.

À la fois mélodique et rythmique, roots et moderne, leur musique est intemporelle. Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.calameo.com/mairie-de-blagnac/read/00384393875ff8ce6c92d »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

