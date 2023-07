Théâtre/marionnettes : « Les impavides bretons » – Jeudi 27 juillet Parc du Ritouret Blagnac, 27 juillet 2023, Blagnac.

Théâtre/marionnettes : « Les impavides bretons » – Jeudi 27 juillet Jeudi 27 juillet, 20h30 Parc du Ritouret Renseignements

Cie La mandale

Durée 50 mn – à partir de 7 ans

La Bretagne, terre de légende et de mystère, un air de cornemuse, des embruns sur le visage…

Une douche qui fuit ? Une seule solution : Les Impavides Bretons !

Loïc, Erwan et Erwann nous plongent dans une trépidante série documentaire mettant en lumière le côté le plus sombre de nos logis : les canalisations. Breizh Atao !

