Les Estivités – Jeudi 27 juillet Parc du Ritouret Blagnac

Haute-Garonne Les Estivités – Jeudi 27 juillet Parc du Ritouret Blagnac, 27 juillet 2023, Blagnac. Les Estivités – Jeudi 27 juillet Jeudi 27 juillet, 16h30 Parc du Ritouret

ATELIER RÉCUP’

À PARTIR DE 6 ANS 16H30 – 20H30

ATELIER TRICOT-CROCHET

À PARTIR DE 8 ANS 17H

BALADE À VÉLO :

ARTS URBAINS

TOUT PUBLIC 17H – 20H

INITIATION TIR À L’ARC

Arc Club Blagnac

À PARTIR DE 10 ANS 18H – 18H45

SESSION ZUMBA

FJEPS Gymnastique

Apportez votre tapis ou serviette

À PARTIR DE 16 ANS 18H30 – 20H

DÉCOUVERTE DU YOGA

FJEPS Yoga TOUT PUBLIC 18H30 – 20H30

GRAND JEU :

GRILLE QUI BOUGE

À PARTIR DE 12 ANS 19H – 20H

SESSION FULL BODY

FJEPS Gymnastique

Apportez votre tapis ou serviette

À PARTIR DE 16 ANS 20H30

Théâtre / Marionnettes

LES IMPAVIDES BRETONS

Cie La Mandale DURÉE 50 MN – À PARTIR DE 7 ANS 21H30

Concert reggae

THE TUFF LIONS TOUT PUBLIC Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

2023-07-27T16:30:00+02:00 – 2023-07-27T23:59:00+02:00

