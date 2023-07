Danse « Fantômes » à la nuit tombée – Mardi 25 juillet Parc du Ritouret Blagnac, 25 juillet 2023, Blagnac.

Danse « Fantômes » à la nuit tombée – Mardi 25 juillet Mardi 25 juillet, 21h30 Parc du Ritouret Renseignements

Cie qalis

Durée 50 mn

Fantômes est une pièce de dansethéâtre autour des notions de présence, d’absence et de membre-fantôme, à la frontière du visible et de l’invisible. Les corps se meuvent de façon improvisée selon des règles de jeu mécaniques, poétiques et vibratoires précises.

On s’immerge dans un huis-clos où l’on finit par se demander qui est le fantôme de qui.

Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.calameo.com/mairie-de-blagnac/read/00384393875ff8ce6c92d »}]

