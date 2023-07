Cirque/théâtre : défilé de haute culture – Mardi 25 juillet Parc du Ritouret Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Durée 50 mn – à partir de 6 ans

Le grand art de tradition autrichienne nous arrive en France !

Helmut Von Karglass doit rester digne, fidèle représentant de sa lignée.

Malgré son patronyme, il va devoir se mettre à la portée de notre petite culture. Pour cela, il s'impose un numéro de jonglerie au rythme d'une valse viennoise, lance des couteaux pour illustrer un discours éminemment scientifique et fait de l'acrodanse sur une marche militaire…

2023-07-24T20:30:00+02:00 – 2023-07-24T21:30:00+02:00

