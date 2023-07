Spectacle petite enfance : La pêche aux sons – Mercredi 19 juillet Parc du Ritouret Blagnac, 19 juillet 2023, Blagnac.

Spectacle petite enfance : La pêche aux sons – Mercredi 19 juillet Mercredi 19 juillet, 17h30 Parc du Ritouret Renseignements

Mathieu Salles et Myriam Gauthier.

Félix sort de sa caravane et tombe sur une drôle de fleur. D’abord surpris, puis curieux, il la découvre et l’écoute… une complicité se crée. C’est marguerite ! La fleur qui attrape les sons et les bruits !

Durée 45 mn – de 0 à 10 ans

Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T17:30:00+02:00 – 2023-07-19T18:15:00+02:00

