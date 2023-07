Les Estivités – Mercredi 19 juillet Parc du Ritouret Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne Les Estivités – Mercredi 19 juillet Parc du Ritouret Blagnac, 19 juillet 2023, Blagnac. Les Estivités – Mercredi 19 juillet Mercredi 19 juillet, 16h30 Parc du Ritouret Renseignements 16H30 – 18H30

ATELIERS CRÉATIFS :

BATEAU EN LIÈGE DE 4 À 8 ANS 16H30 – 18H30

PEINTURE SCOTCH TOUT PUBLIC 16H30 – 19H

INITIATION RUGBY

Blagnac Sporting Club Rugby

DE 4 À 13 ANS 16H30 – 19H

INITIATION TENNIS

Blagnac Tennis Club DE 3 À 18 ANS 16H30 – 19H

BABY GYM DE 3 À 6 ANS 17H30

Spectacle petite enfance

LA PÊCHE AUX SONS

DURÉE 45 MN – DE 0 À 10 ANS 18H30 – 20H30

ATELIER SLAM TOUT PUBLIC 18H30 – 20H30

ATELIER ARTS VISUELS À PARTIR DE 8 ANS À PARTIR DE 20H30

SOIRÉE LASER TOUT PUBLIC Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

2023-07-19T16:30:00+02:00 – 2023-07-19T22:30:00+02:00

