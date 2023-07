Partir en livre : « Petits mondes sensible » – Mardi 18 juillet Parc du Ritouret Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne Partir en livre : « Petits mondes sensible » – Mardi 18 juillet Parc du Ritouret Blagnac, 18 juillet 2023, Blagnac. Partir en livre : « Petits mondes sensible » – Mardi 18 juillet Mardi 18 juillet, 16h30 Parc du Ritouret Sur réservation Cie les bricoleuses

Installation scénographie, littérature jeunesse et théâtre d’objet. Sur réservation de 16h30 à 18h, en accès libre de 18h30 à 20h30. Des livres qui se cachent, se déplient, Se découvrent à l’intérieur des cabanes. Un labyrinthe où cheminer de lecture en lecture. Un chemin tactile où se raconter nos histoires en mouvement. Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 71 75 20 »}, {« type »: « email », « value »: « medialudo@mairie-blagnac.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/assolesbricoleuses/?locale=fr_FR »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

spectacle animations

