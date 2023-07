Cet évènement est passé Spectacle petite enfance : « Quand Cagoule et Estreposa décrochèrent la lune » – Mercredi 12 juillet Parc du Ritouret Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Mercredi 12 juillet, 17h30 Parc du Ritouret

Mélant tissu aérien, clown et surprises circassiennes, Estreposa et Cagoule embarquent les spectateurs dans leur univers poétique.

Estreposa, chemine sur son tissu aérien et se rapproche de la lune. Seule, elle ne peut la décrocher. Cagoule, ayant scruté du coin de l’oeil cette créature aérienne, tombe sous le charme, et va tout faire pour aider Estreposa. Arriveront-ils à décrocher la lune ?

Durée 25 mn – à partir de 3 ans

