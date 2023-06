Soirée musique et danse au conservatoire – Mercredi 28 juin Parc du Ritouret Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne Soirée musique et danse au conservatoire – Mercredi 28 juin Parc du Ritouret Blagnac, 28 juin 2023, Blagnac. Soirée musique et danse au conservatoire – Mercredi 28 juin Mercredi 28 juin, 18h00 Parc du Ritouret Renseignements Mercredi 28 juin, à partir de 18h, RDV au parc du Ritouret.

Au programme de cette soirée musique et danse proposée par le conservatoire Résonance, un medley Louise Attaque, une fanfare et les orchestres gruppetto, sans oublier plusieurs chorégraphies des classes de classique, contemporain et jazz et d’autres surprises à découvrir ! tout public Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.calameo.com/mairie-de-blagnac/read/00384393875ff8ce6c92d »}] [{« link »: « https://www.mairie-blagnac.fr/culture/conservatoire-de-musique-et-danse-resonnance »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T18:00:00+02:00 – 2023-06-28T20:00:00+02:00

2023-06-28T18:00:00+02:00 – 2023-06-28T20:00:00+02:00 spectacle animations Détails Catégories d’Évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Parc du Ritouret Adresse Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Ville Blagnac Departement Haute-Garonne Lieu Ville Parc du Ritouret Blagnac

Parc du Ritouret Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/