Ciné plein air : Ready player one de Steven Spielberg – Vendredi 22 juillet
Vendredi 22 juillet 2022, 21h30
Parc du Ritouret

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son

immense fortune à quiconque découvrira l’oeuf de Pâques numérique qu’il a pris soin de dissimuler dans l’OASIS. L’appât du gain provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu’un jeune garçon, Wade Watts, qui n’a pourtant pas le profil d’un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant…

A la nuit tombée – DURÉE : 2H20

https://youtu.be/oYGkAMHCOC4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

spectacle animations